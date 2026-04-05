En la tarde de este domingo 5 de abril, en el último día de la Semana Santa, cuando turistas acostumbran a visitar las principales playas del país y otros sectores turísticos, la tranquilidad de la isla de Tierrabomba, ubicada al borde de la bahía de Cartagena, se vio interrumpida cuando sicarios llegaron en lancha hasta esta zona y acribillaron a un hombre.

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De inmediato, el pánico se apoderó de las personas que se encontraban en el sector de Fénix Beach, una exclusiva playa de esta isla.

De acuerdo con información preliminar, varios sujetos armados llegaron en lancha hasta la orilla y, sin levantar sospechas, se acercaron hasta la víctima, un hombre de aproximadamente 40 años que se encontraba en el balneario. Varios de los sicarios accionaron las armas, las cuales habrían tenido silenciador para no desatar caos y pánico.

Sin embargo, instantes después de que se cometiera el acto sicarial, los sujetos huyeron en la lancha y los turistas que se encontraban allí intentaron auxiliar a la víctima, pero al parecer ya estaba sin signos vitales.

Al sitio arribaron unidades de Guardacostas de la Armada Nacional, así como uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena y funcionarios del CTI de la Fiscalía, quienes están realizando las respectivas investigaciones.

Por ahora, la identidad del hombre no ha sido confirmada por las autoridades ni se han establecido los móviles del crimen.