Las unidades del Cuerpo de Bomberos de Cartagena con sus respectivas máquinas atendieron en la mañana de este domingo 18 de septiembre un incendio estructural que se registró en el interior de un hotel ubicado en el sector de Manzanillo.

La emergencia, de acuerdo con el reporte entregado por la Alcaldía Mayor de Cartagena, ocurrió en el restaurante del hotel. “Fue originado en el techo de fabricación en palma seca. Al caer parte de la palma incendiada, las llamas se propagaron hacia la cocina y el restaurante, generando la pérdida total de estas áreas”.

Pese a la emergencia, no se presentaron personas lesionadas.

Tres máquinas del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, bajo el mando del teniente Aníbal Guerrero, lograron controlar la emergencia evitando que el fuego se extendiera a otras zonas del hotel.

Los Bomberos de Cartagena recomiendan que en edificaciones con techos de palma seca u otros materiales de rápida combustión, deben implementar medidas adicionales de prevención y contar con extintores portátiles en puntos estratégicos, además de realizar mantenimientos periódicos en instalaciones eléctricas y cocinas para reducir el riesgo de incendios.

