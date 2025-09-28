En hechos que son materia de investigación, un hombre fue asesinado a bala durante un atentado perpetrado en el sur del departamento del Cesar.

La víctima fue identificada por las autoridades como Rubén Antonio Galvis Galvis, de 56 años de edad.

El crimen se registró en la parcela El Jardín, ubicada en el corregimiento de La Curva, jurisdicción del área rural del municipio de San Martín.

Según la información preliminar de la Policía, el mencionado fue sorprendido por dos sujetos a bordo de una motocicleta. El que hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego y sin mediar palabra le propinó varios balazos que le causaron la muerte en el acto.

Se conoció que residentes del sector al escuchar las detonaciones llegaron a percatarse de lo sucedido y dieron aviso a una patrulla policial que acordonó la escena.

Personal del Laboratorio Móvil de Criminalística del CTI de la Fiscalía se encargó de los actos urgentes e inspección. De igual manera, investigadores del grupo de homicidios iniciaron las labores para establecer los móviles y dar con la captura de los sicarios.

Finalmente, la entidad policial indicó que la víctima tenía una anotación como indiciado por el delito de amenaza en el año 2014.