Luego de valorar los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Yordy José Arocha Argote, uno de los señalados responsables del hurto y posterior asesinato del servidor del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), David Antonio Sierra Palacio, en hechos ocurridos el 5 de julio de 2023 sobre la Troncal del Caribe, vía entre Santa Marta (Magdalena) y Riohacha (La Guajira).

Leer también: Hallan dos cuerpos sin vida en el Cabo de la Vela

Según las investigaciones, este hombre haría parte de una estructura delictiva dedicada al hurto de vehículos en carreteras del norte del país. Hasta el momento han sido judicializadas cinco personas por este caso.

De acuerdo a lo revelado por el ente acusador, Arocha Argote presuntamente lanzó artefactos metálicos sobre la vía para que se detuviera el carro en el que se movilizaba el investigador junto a otras personas. Una vez inmovilizado el automotor, los agresores se abalanzaron sobre los ocupantes para despojarlos de sus pertenencias. En medio de un forcejeo que se generó, el servidor recibió un disparo que le causó la muerte.

Arocha Argote escapó a Estados Unidos para evadir la acción de las autoridades. El trabajo conjunto del CTI, la Unidad de Búsqueda de Fugitivos del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (US Marshals) y la agencia Homeland Security Investigations (HSI) permitió ubicarlo y aprehenderlo en California, y coordinar su deportación a Colombia.

Importante: Capturan a cinco de ‘Los Andariegos’ por microtráfico en Villanueva, La Guajira

A su llegada al país, fue capturado y presentado ante un juez de control de garantías. La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y hurto calificado agravado. Los cargos no fueron aceptados.