Esta tarde del sábado 27 de septiembre reportaron el hallazgo de dos personas de sexo masculino sin vida en el norte del departamento de La Guajira.

Las víctimas aún no han sido identificadas por las autoridades.

Los cadáveres fueron encontrados en el sector conocido como Playa Arcoíris, en el Cabo de la Vela, jurisdicción del municipio de Uribia.

Según informaron personas que frecuentan el lugar, uno de los cuerpos se encontraba flotando en el mar y otro recostado en las rocas, por lo que de inmediato dieron aviso a una patrulla policial.

La Policía de La Guajira asignó a una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística y al grupo de homicidios para adelantar las investigaciones que ayuden a establecer los móviles del caso y determinar las causas de la muerte. Por el momento se maneja que sería por inmersión.

Noticia en desarrollo...