La Alcaldía Municipal de Maicao hizo la entrega con éxito la recuperación integral de la infraestructura de la sede del colegio Juan XXIII, una institución que durante años presentó condiciones críticas en el municipio.

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La intervención representó una inversión superior a los 1.400 millones de pesos, recursos que permitieron la recuperación, adecuación y dotación de los espacios educativos.

Gracias a esta obra, más de 600 estudiantes, en su mayoría provenientes de sectores vulnerables de Maicao, hoy cuentan con mejores condiciones para su proceso formativo, en un entorno más digno y seguro.

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El proyecto fue ejecutado por el Consorcio Maicao JXXIII, con la supervisión de la Secretaría de Obras Públicas del municipio, garantizando el cumplimiento de los estándares técnicos establecidos.

De igual forma, la intervención contempla un componente de acompañamiento social liderado por la Fundación de Hombres y Mujeres Unidos Por Maicao, con el propósito de fortalecer el entorno educativo y el vínculo con la comunidad.