Un millonario robo en el municipio de San Juan Nepomuceno, Bolívar, quedó registrado en video de las cámaras de seguridad del establecimiento donde ocurrió el hurto.

Lea también: Policía captura al presunto feminicida que acabó con la vida de su pareja en La Manga

En las imágenes se ve cuando la víctima y propietario del negocio sale de él junto con un bolso en el que llevaba el dinero producto de las ventas del día cuando de pronto se acerca un hombre que se desplazaba en una motocicleta.

El criminal saca un revolver e intimida a su víctima para que le entregue el bolso, el hombre accede sin mucho problema, pero antes de marcharse con el millonario botín le exige el resto de elementos de valor que llevaba consigo.

Luego del robo que se presentó en la terraza del establecimiento comercial ubicado en el sector de Las Acacias en la población bolivarense, el delincuente se marchó en su motocicleta con rumbo desconocido.

Lea también: “Me dicen que la asfixió, que le puso una almohada encima”: familiares relatan detalles de feminicidio en La Manga

Según lo que ha trascendido, a la víctima le robaron 18 millones de pesos de las ventas de elementos mecánicos y otros repuestos. En el negocio también funciona un corresponsal bancario.

De momento no se tiene información del paradero del criminal por lo que la Policía ya inició las respectivas investigaciones para dar con el responsable, con el dinero y el resto de elementos hurtados.

Ataque sicarial dejó un hombre muerto en San Fernando, Cartagena

En Cartagena, en el barrio San Fernando, fue asesinado al mediodía de este domingo 28 de septiembre un hombre identificado como Jesús David Benítez Beltrán, de 28 años.

Lea también: Ataque de abejas habría dejado mascotas en grave estado y personas lesionadas en San Roque

De acuerdo al informe preliminar, Benítez Beltrán se encontraba trabajando en una llantería en la calle conocida como El Perro, cuando arribaron dos hombres en una motocicleta, y uno de ellos accionó un arma de fuego en su contra.

Se conoció que el hoy occiso era conocido como ‘el Flaco’ o ‘el Barba’. De acuerdo con el informe de la Policía, tenía una anotación judicial por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El reporte también indica que otro hombre, quien también estaba en la llantería, resultó herido.