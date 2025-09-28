Yolanda Estefany Arias Santos, de 24 años de edad, fue asesinada en la madrugada de este domingo 28 de septiembre, al parecer, a manos de su pareja. Según sus familiares, el sujeto, identificado como Andrés Muñoz, la habría asfixiado mientas dormía en su casa, ubicada en la calle 82 entre carreras 14 y 15, barrio La Manga, en el Suroccidente de Barranquilla.

Iris de Jesús Abad Terán, de 52 años de edad y madrastra de Yolanda, relató a EL HERALDO detalles del crimen. De acuerdo con la mujer, Yolanda, quien tenía dos años relación con el supuesto agresor, se encontraba en la casa de su suegra participando de un asado familiar.

“Yo vivo en el barrio Villas de San Pablo. Mi esposo fue el que me llamó por teléfono diciéndome que le habían matado a la hija. Ella vivía con el muchacho, tenía como dos años con él… El muchacho siempre se veía muy bueno, todos aquí decían que era muy buena persona, y nosotros también lo creíamos porque eso era lo que se veía”, afirmó la mujer.

“No tengo muy claro todo, pero creo que estaban donde la mamá de él compartiendo en familia, en un asado por allá, ayer en la noche. Cuando yo llegué aquí, cogí para la manga y allá me avisaron y me confirmaron que estaba muerta”, detalló.

Según la madrastra, el primero en enterarse de la situación fue Jainer Arias, hermano de la joven, quien al llegar de su trabajo y dirigirse hasta su casa, se percató que Yolanda estaba envuelta sobre una sábana, con una almohada sobre el rostro e inconsciente.

“Me dicen que la asfixió, que le puso una almohada encima, la asfixió y por eso murió. Cuando se dieron cuenta ya había pasado como una hora. Su hermano Jainer, que trabaja en vigilancia, fue el que la encontró. Él llegó como a la hora porque siempre en la mañana le traía un dedito, dice él, y cuando la fue a llamar la encontró con las almohadas en la cara”, sentenció la mujer.

Sin embargo, Yolanda fue rápidamente trasladada al Camino La Manga, donde presentó síntomas similares a la asfixia mecánica. Debido a la gravedad de las lesiones terminó falleciendo a los pocos minutos de ser atendida por los médicos de turno.

Horas después, las autoridades lograron la captura de Andrés Muñoz, quien huyó en una motocicleta que era de propiedad de la occisa.

Se conoció que Muñoz, quien fue localizado gracias al GPS que tenía instalado el vehículo, se encontraba en Salgar.

“Él se había dado a la huida en una moto que es de Yolanda, pero la moto tiene GPS, fue así como lo siguieron hasta Salgar. Según entendí, cuando a él (Andrés Muñoz) lo encuentran, ya había escrito una carta donde estaba pidiendo perdón y confirmando que la había matado”, declaró Abad Terán.

