Los habitantes del barrio La Manga, en el Suroccidente de Barranquilla, amanecieron este domingo 28 de septiembre con la trágica noticia sobre del asesinato de una mujer, hechos que ocurrieron, al parecer, durante la madrugada.

Se trata de Yolanda Estefany Arias Santos, de 24 años de edad, joven que, según los mismos familiares, murió a manos de su pareja sentimental, identificado preliminarmente como Andrés Muñoz, mientras dormía en su casa, ubicada en la calle 82 entre carreras 14 y 15.

EL HERALDO entrevistó a Iris de Jesús Abad Terán, de 52 años de edad y madrastra de Yolanda, quien detalló cómo se enteró de la terrible noticia.

Iris de Jesús Abad Terán, de 52 años de edad y madrastra de Yolanda.

“Yo vivo en el barrio Villas de San Pablo…Mi esposo fue el que me llamó por teléfono diciéndome que le habían matado a la hija. Ella vivía con el muchacho, tenía como dos años con él… El muchacho siempre se veía muy bueno, todos aquí decían que era muy buena persona, y nosotros también lo creíamos porque eso era lo que se veía”, afirmó la mujer.

De acuerdo con Abad, la noche anterior al crimen la pareja se encontraba en la casa de la madre del agresor, mientras compartían de un asado que había organizado la familia.

“No tengo muy claro todo, pero creo que estaban donde la mamá de él compartiendo en familia, en un asado por allá, ayer en la noche. Cuando yo llegué aquí, cogí para la manga y allá me avisaron y me confirmaron que estaba muerta”, detalló.

Según la madrastra, el primero en enterarse de la situación fue Jainer Arias, hermano de la joven, quien al llegar de su trabajo y dirigirse hasta su casa, se percató que Yolanda estaba envuelta sobre una sábana, con una almohada sobre el rostro e inconsciente.

El crimen se perpetró en el interior de una casa ubicada en la calle 82 entre carreras 14 y 15, en el barrio La Manga.

“Me dicen que la asfixió, que le puso una almohada encima, la asfixió y por eso murió. Cuando se dieron cuenta ya había pasado como una hora. Su hermano Jainer, que trabaja en vigilancia, fue el que la encontró. Él llegó como a la hora porque siempre en la mañana le traía un dedito, dice él, y cuando la fue a llamar la encontró con las almohadas en la cara”, sentenció la mujer.

Sin embargo, Yolanda fue rápidamente trasladada al Camino La Manga, donde presentó síntomas similares a la asfixia mecánica. Debido a la gravedad de las lesiones terminó falleciendo a los pocos minutos de ser atendida por los médicos de turno.

Policía captura al principal señalado

Poco después de perpetrar el crimen, la allegada mencionó que Andrés Muñoz huyó en una motocicleta que era de propiedad de la occisa. Sin embargo, las autoridades lograron capturarlo gracias al GPS que tenía instalado el vehículo, señalándoles que el hombre se encontraba en Salgar.

Fotografía de Andrés Muñoz, pareja y agresor de Yolanda Estefany.

“Él se había dado a la huida en una moto que es de Yolanda, pero la moto tiene GPS, fue así como lo siguieron hasta Salgar. Según entendí, cuando a él (Andrés Muñoz) lo encuentran, ya había escrito una carta donde estaba pidiendo perdón y confirmando que la había matado”, declaró.

Muñoz viajó hasta Salgar con la intención de lanzarse al mar y ahogarse pero sus planes se truncaron cuando una lancha lo rescató y lo llevó hasta tierra firme donde la Policía lo capturó.

“El se tiró al mar para ahogarse, para matarse…En ese momento una persona que manejaba una lancha se dio cuenta de lo que pasaba y lo rescató, ahí fue cuando lo cogió la Policía”, manifestó.

“Queremos que se haga justicia”

Abad Terán fue enfática cuando se refirió a los casos de violencia intrafamiliar que viven un gran número de mujeres en sus hogares, resaltando la importancia de denuncia todo tipo de maltratos que puedan evitar este tipo de tragedias.

Yolanda Estefany Arias Santos, de 24 años de edad, asesinada por su pareja sentimental.

“Ella se veía bien, porque ellos iban a mi casa. Una vez estuvieron allá los dos, compartieron con nosotros y todo eso. También iba sola con el hermano, y ella se veía bien. Yo decía: “Yolanda le está yendo bien con ese muchacho”, y eso era lo que creíamos todos. Pero mire lo que pasó. Las apariencias engañan. Por eso yo digo: no se queden calladas. A veces se quedan calladas y pasan este tipo de cosas.

Finalmente, la mujer pidió a las autoridades que este crimen no quede en la impunidad.

“Primero que todo, que las mujeres que tengan problemas con sus compañeros no se queden calladas. A veces pasan este tipo de cosas porque se quedan calladas, no les dicen nada a los familiares y terminan estos casos. Entonces que esto no quede impune. Porque hemos visto tantos casos donde por quedarse callados sucede esto” finalizó.

Cabe reseñar que, hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado frente al caso ni han revelado detalles sobre el trágico suceso.