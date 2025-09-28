En horas de la noche de este sábado 27 de septiembre se registró un ataque a bala que dejó como saldo un hombre muerto. El hecho de sangre se perpetró en el barrio María, ubicado en el municipio de Sabanagrande.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Asdrúbal Francisco Polanco Mijares, de 50 años de edad y de nacionalidad venezolana.

De acuerdo con el informe de la Policía del Atlántico, siendo las 8:30 p. m., Polanco Mijares se encontraba caminando por la calle 12B con carrera 1 Sur cuando fue abordado por dos sujetos en motocicleta.

Uno de ellos esgrimió un arma de fuego y, sin mediar palabra, le propinó varios disparos para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido. Entretanto, el hombre de 50 años quedó tendido en el piso, falleciendo en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.

El reporte de los especialistas reveló que la víctima registraba dos heridas por proyectil de arma de fuego: una en el pecho en el lado izquierdo y otra en la espalda lado derecho.

La Policía del Atlántico informó que los móviles del hecho son materia de investigación por parte de personal de la SIJIN y SIPOL, quienes adelantan labores propias de policía judicial con el fin de esclarecer lo sucedido e identificar y capturar a los responsables.