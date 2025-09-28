En la mañana de este domingo 28 de septiembre se registró un accidente de tránsito en el que dejó una persona muerta y dos heridos en el norte de Barranquilla.

El hecho se presentó a eso de las 3:00 de la mañana, exactamente en la calle 80B con carrera 42D, barrio Las Mercedes.

Según moradores del sector, el conductor de la camioneta con placa IRW 854 se movilizaba por la zona cuando de repente perdió el control del vehículo.

El hombre fue identificado por las autoridades como Roberto Carlos Rodríguez De La Cruz, de 23 años.

Asimismo, los heridos fueron identificados como Emmanuel Sosa Lalinde y Danitza Yulay Vergara Gutiérrez, ambos de 23 años, y registran varias lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Roberto Carlos fue trasladado de inmediato a la Clínica Reina Catalina de Barranquilla, donde falleció mientras recibía atención médica.

Asimismo, Sosa Lalinde y Vergara Gutiérrez, fueron auxiliador y trasladados al centro médico donde están siendo atendidos por galenos de turno.

Las autoridades hicieron presencia en el lugar de los hechos para atender la emergencia.

