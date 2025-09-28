En un pabellón de alta seguridad y bajo estrictas medidas de vigilancia permanecen Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, máximo cabecilla de la estructura criminal ‘Los Costeños’, y Digno José Palomino Rodríguez, líder de ‘Los Pepes’. Según conoció Blu Radio, ambos tendrán este lunes un encuentro privado con miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia.

La cita tendría como propósito revisar la posibilidad de avanzar en la etapa de alistamiento hacia un eventual proceso de diálogo de paz urbana, además de recopilar información de las dos estructuras criminales y evaluar los efectos del supuesto cese de actividades delictivas que se desarrolló en este mes de septiembre.

Los dos jefes delincuenciales llegaron este sábado 27 de septiembre a la capital del país. La idea del Inpec, según conoció el medio Blu Radio, es regresarlos posteriormente a sus cárceles de origen, alias Castor a Cómbita (Boyacá) y Digno a la Picaleña (Ibagué), donde fue trasladado meses atrás tras una riña carcelaria

Cabe recordar que las conversaciones entre el Gobierno y los Pepes enfrentaron tropiezos semanas atrás por la supuesta falta de compromiso de esa organización.

Por su parte, alias Castor tendría definido algunos beneficios que pretende solicitar ante la oficina del Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño.

El Ministerio de Interior, Armando Benedetti, ha señalado en recientes declaraciones desde Barranquilla que los acercamientos con estas estructuras han permitido una reducción de las cifras de criminalidad, gracias en parte a pactos de cese al fuego que ya estarían mostrando resultados en las estadísticas oficiales.

Aunque evitó dar mayores detalles, el funcionario aseguró que “se ha adelantado bastante” en el camino hacia un posible dialogo de paz, en el que el Ministerio del Interior podría tener un rol directo.