Pocas horas después de cometido el feminicidio, el presunto asesino y pareja sentimental de Yolanda Estefany Arias Santos, la mujer muerta en el barrio La Manga, fue capturado por uniformados de la Policía este domingo.

La detención del hombre se dio en las playas de Salgar, en el municipio de Puerto Colombia, hasta donde se desplazaron policías donde pretendía acabar con su vida como quedó consignado en una carta que él mismo escribió, según dijeron allegados de Arias Santos.

Y es que tras cometido el crimen, el presunto implicado, identificado como Jairo Páez Muñoz por las autoridades, huyó de la casa donde habría asesinado a su compañera sentimental en una motocicleta propiedad de la mujer.

Sin embargo, las autoridades lograron capturarlo gracias al GPS que tenía instalado el vehículo, dicho sistema arrojó que el hombre se encontraba en el corregimiento porteño.

“Él se había dado a la huida en una moto que es de Yolanda, pero la moto tiene GPS, fue así como lo siguieron hasta Salgar. Según entendí, cuando a él (Jairo Páez Muñoz) lo encuentran, ya había escrito una carta donde estaba pidiendo perdón y confirmando que la había matado”, declaró Iris de Jesús Abad Terán, madrastra de la víctima.

Páez Muñoz viajó hasta Salgar con la intención de lanzarse al mar y ahogarse, pero sus planes se truncaron cuando una lancha lo rescató y lo llevó hasta tierra firme donde se procedió a su captura.

“El se tiró al mar para ahogarse, para matarse…En ese momento una persona que manejaba una lancha se dio cuenta de lo que pasaba y lo rescató, ahí fue cuando lo cogió la Policía”, manifestó Iris.

El caso

El trágico caso tuvo lugar la madrugada de este domingo 28 de septiembre y, según la madrastra, el primero en enterarse de la situación fue Jainer Arias, hermano de la joven, quien al llegar de su trabajo y dirigirse hasta su casa, se percató que Yolanda estaba envuelta sobre una sábana, con una almohada sobre el rostro e inconsciente.

“Me dicen que la asfixió, que le puso una almohada encima, la asfixió y por eso murió. Cuando se dieron cuenta ya había pasado como una hora. Su hermano Jainer, que trabaja en vigilancia, fue el que la encontró. Él llegó como a la hora porque siempre en la mañana le traía un dedito, dice él, y cuando la fue a llamar la encontró con las almohadas en la cara”, sentenció la mujer.

Sin embargo, Yolanda fue rápidamente trasladada al Camino La Manga, donde presentó síntomas similares a la asfixia mecánica. Debido a la gravedad de las lesiones terminó falleciendo a los pocos minutos de ser atendida por los médicos de turno.