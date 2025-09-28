Momentos de pánico vivieron los residentes del barrio San Roque a las 2 de la tarde este domingo, cuando un enjambre de abejas empezó a picar los habitantes que se encontraban en el Parque Almendra, ubicado en la la calle 37, entre las carreras 30 y 32.

De forma instantánea se desató el caos en el lugar, en donde muchos dieron a la huida por la cantidad de abejas que aparecieron.

“Resulta que un enjambre de abejas desencadenó un pánico, porque salieron en gran cantidad y picaron a todas las personas que estaban en el parque: niños, ancianos, todo el mundo corriendo, la gente que presta el servicio en el parque también afectada, y muchas mascotas fueron picadas“, relató Guillermo Parra, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Roque, a EL HERALDO.

No obstante, el líder aseguró que las abejas también habrían llegado a las casas vecinas, en donde de igual forma causaron estragos.

Por otro lado, Parra indicó que hay animales que se encuentran en mal estado y personas con lesiones leves.

“Hay animales en grave estado. Y hay personas que han ido al hospital de Barranquilla —no muchas, pero algunas—. La emergencia se presentó hoy y todavía a esta hora, 5 de la tarde, continúa“, señaló.

El representante de la comunidad notificó que el paso al parque se encuentra restringido ya que “aún las abejas siguen merodeando”.

Además, detalló que el Cuerpo de Bomberos llegó oportunamente e hizo un rociado con la manguera de agua en el sector.

Cortesía El cuerpo de bomberos atendió la situación.

Finalmente, puntualizó que no sería la primera vez que sucede, ya que “hace 12 años, hace 3 años y ahora” se presentó la misma coyuntura en el sector.