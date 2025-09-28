La Asociación Cristiana de Comunidades Afrocolombianas, Negras, Raizales y Palenqueras del Atlántico (Accanpa) y la Gobernación de Atlántico —a través de la Gerencia de Asuntos Étnicos— realizaron el segundo ‘Conversatorio Góspel: Influencia de las comunidades negras en la oración al Creador’.

La actividad se realizó con el fin de fortalecer la identidad cultural, social y espiritual de las familias afrocolombianas del departamento. El evento se llevó a cabo en sede del Parque Muvdi en Soledad, en donde contó con la asistencia de al menos 400 personas y el respaldo de más de 40 iglesias afro del Atlántico.

Durante la jornada, se reconoció el papel histórico y actual de los espacios religiosos como escenarios clave para la transformación social, económica, educativa y cultural de las comunidades, además de su fundamental misión espiritual.

“El movimiento étnico religioso es una apuesta para revitalizar nuestras raíces y tradiciones desde la fe, y también desde la organización social y cultural. Queremos que las comunidades afro encuentren en estos espacios no solo un lugar de oración, sino también de fortalecimiento de derechos, valores e identidad”, manifestó Luis Fernando Cassiani, gerente de Asuntos Étnicos de la administración departamental.

Asimismo, el encuentro estuvo amenizado con expresiones musicales de origen africano basadas en el góspel, un género que desde el siglo XVIII se convirtió en un refugio espiritual y cultural para los pueblos afrodescendientes. La música góspel relata, a través de sus cantos, los desafíos de la vida y la fe en Dios.

Durante el conversatorio se resaltó, además, el papel de los movimientos religiosos como impulsores de procesos de reivindicación social a lo largo de la historia.

Luis Carlos Guzmán, representante de la Asociación Accanpa, destacó la relevancia de este tipo de espacios: “Esta iniciativa se proyecta como una estrategia de articulación entre fe, cultura y acción comunitaria, orientada a garantizar una participación activa y efectiva de las comunidades afro en la vida social del departamento. Es importante el acompañamiento de la Gobernación del Atlántico en todas estas actividades que permiten la conservación de nuestras costumbres”.