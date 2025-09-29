Una masiva asistencia tuvo ayer domingo 28 de septiembre el Castillo de San Felipe de Barajas durante la jornada de entrada gratis para colombianos.

Leer más: Por hundimiento de ferry en Salamina reiteran suspender operaciones

De acuerdo con el reporte entregado por la alcaldía de Cartagena a través de la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar), administradora de las Fortificaciones por designio del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, al lugar ingresaron 8.162 visitantes, de los cuales 7.704 fueron nacionales.

Alcaldía de Cartagena /Cortesía

Este personal disfrutó de una programación cultural y musical enmarcada en el Mes de Amor y Amistad y del Patrimonio.

Le puede interesar: Dos hombres murieron al ser linchados por una turba en Cartagena: habrían atentado contra un hombre

Desde las 10:00 a.m., niños y niñas aprendieron sobre Cartagena de Indias y su patrimonio con música infantil y adivinanza, y a las 4:00 p.m. el ambiente se tornó más romántico en la batería de la Redención con la música Ensamble RG, que interpretó reconocidas melodías de amor, y el concierto de Humberto Pabón y el Mariachi Veracruz, con exitosos temas de ranchera.

Lea acá: Muere mujer en accidente de tránsito en el perímetro urbano de Valledupar

Sandra Schmalbach, directora de la Etcar, se mostró complacida por la masiva acogida que tuvo la jornada de entrada gratuita.