En horas de la tarde de este domingo 28 de septiembre, perdió la vida una mujer al sufrir un accidente de tránsito en el perímetro urbano de Valledupar, Cesar.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Natalia Carolina Armenta Pinto, quien se desempeñaba como comerciante y residía en el barrio Paraíso.

El siniestro vial se registró sobre la calle 23 con calle 6B, en el barrio La Esperanza.

Según la información de la Policía, la mencionada se movilizaba como parrillera en una motocicleta de placa XHC45E, marca Auteco, línea Boxer CT 100 color negro, cuando chocaron contra un bus servicio público color blanco, de marca Volvo y placa SLE629.

El fuerte impacto le causó la muerte de manera instantánea a la fémina, a quien intentaron auxiliar las personas que presenciaron el hecho, pero esta ya no tenía signos vitales.

Personal del Grupo de Criminalística de la Seccional de Tránsito de Valledupar realizaron la inspección técnica a cadáver, el cual trasladado hasta la sede de Medicina legal y Ciencias Forenses de Valledupar.