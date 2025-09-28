Un hombre perdió la vida durante un atentado sicarial perpetrado en un establecimiento comercial en el perímetro urbano del municipio de Fonseca, La Guajira.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Oswar Bonia, conocido como ‘El Wa Wa’, quien era natural de Punto Fijo, en la República de Venezuela.

El crimen se registró en la tarde de este domingo 28 de septiembre, en el antiguo Estadero Paso Real, ubicado en la carrera 8 entre calles 13 y 14.

De acuerdo a la información recabada por la Policía, dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron al sitio. El que hacía las veces de parrillero descendió del vehículo, ingresó al local y le propinó varios disparos al mencionado, quien murió en el acto.

Al lugar llegaron llegó una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial para acordonar el sitio y realizar la inspección. De igual manera, el grupo de homicidios inició las investigaciones para tratar de establecer los móviles del crimen y dar con la captura de los responsables.