El Instituto Nacional de Vías (Invías) realizará desde el lunes 6 de octubre una intervención al puente metálico Gustavo Rojas Pinilla que está sobre el río Sinú y que es considerado todo un patrimonio y símbolo de identidad para la ciudad de Montería.
Leer más: Joven pierde la vida en accidente de tránsito en carreteras del Cesar
La intervención de esta arteria de comunicación está prevista desarrollarse en dos meses y medio, es decir, que debe estar nuevamente al servicio de la ciudadanía para la temporada de Navidad.
En tres meses estarían listas las obras de rehabilitación del puente Simón Bolívar por parte de Invías
La estructura debe ser sometida a reparaciones porque presenta un estado de deterioro avanzado y representado en barandas oxidadas y rotas, láminas dañadas y grietas visibles que generan temores en la ciudadanía.
No olvide leer: Hombre muere tras atentado a bala en Valledupar, Cesar
En los trabajos a realizar por Invías, que incluyen limpieza y pintura anticorrosiva de la estructura metálica, reforzamiento de péndulos con acero de alta resistencia, cambio y sellado de juntas de dilatación, reparación de bordillos, accesos y pavimento, señalización y demarcación vial, serán invertidos $1.496 millones.
Mientras se efectúan estos trabajos habrá un plan de manejo de tráfico con el fin de minimizar las afectaciones a la movilidad y garantizar la seguridad tanto de conductores como de peatones.
La alcaldía de Montería acompañará el proceso técnico y operativo, para asegurar que se cumplan los tiempos y condiciones pactadas, brindando tranquilidad a la ciudadanía y continuidad a la dinámica económica y de movilidad de la ciudad.