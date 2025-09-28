El Instituto Nacional de Vías (Invías) realizará desde el lunes 6 de octubre una intervención al puente metálico Gustavo Rojas Pinilla que está sobre el río Sinú y que es considerado todo un patrimonio y símbolo de identidad para la ciudad de Montería.

La intervención de esta arteria de comunicación está prevista desarrollarse en dos meses y medio, es decir, que debe estar nuevamente al servicio de la ciudadanía para la temporada de Navidad.

La estructura debe ser sometida a reparaciones porque presenta un estado de deterioro avanzado y representado en barandas oxidadas y rotas, láminas dañadas y grietas visibles que generan temores en la ciudadanía.

En los trabajos a realizar por Invías, que incluyen limpieza y pintura anticorrosiva de la estructura metálica, reforzamiento de péndulos con acero de alta resistencia, cambio y sellado de juntas de dilatación, reparación de bordillos, accesos y pavimento, señalización y demarcación vial, serán invertidos $1.496 millones.

Mientras se efectúan estos trabajos habrá un plan de manejo de tráfico con el fin de minimizar las afectaciones a la movilidad y garantizar la seguridad tanto de conductores como de peatones.

La alcaldía de Montería acompañará el proceso técnico y operativo, para asegurar que se cumplan los tiempos y condiciones pactadas, brindando tranquilidad a la ciudadanía y continuidad a la dinámica económica y de movilidad de la ciudad.