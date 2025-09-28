Un joven perdió la vida al verse involucrado en un accidente de tránsito en carreteras del departamento del Cesar. Dos más resultaron heridos.

La víctima fue identificada como Cristian Fernando Álvarez Meneses de 17 años, natural de Aguachica (Cesar).

El siniestro se registró en el tramo vial San Roque - Bosconia, kilómetro 62+100, jurisdicción del municipio El Paso, Cesar.

Según la información preliminar, el vehículo marca Toyota, línea Hilux en el que se movilizaban los implicados chocó contra una vaca que se atravesó en la vía. En el impacto también perdió la vida el semoviente.

Transeúntes que pasaban por el lugar se percataron de lo ocurrido y auxiliaron a los afectados que fueron trasladados a la clínica Sinais Vitais del municipio de Bosconia, donde pese a los esfuerzos de los galenos en turno, el menor falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Seccional de Tránsito y Transporte, se encargaron de los actos urgentes y trasladaron el cadáver a la sede de Medicina Legal local.