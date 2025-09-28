En horas de la tarde de este sábado 27 de septiembre fue asesinado un hombre durante un atentado sicarial perpetrado en el perímetro urbano de Valledupar, Cesar.

Las autoridades indicaron que la víctima respondía al nombre de José Hernández, de 33 años de edad, quien era Técnico en Construcción y recientemente estaba trabajando en una obra por el Sena de la ciudad.

Según la información preliminar de la Policía, el mencionado habría recibido una llamada a su celular para que llegara a una dirección, pero cuando iba por la avenida Circunvalar, en jurisdicción del barrio 450 años, fue sorprendido por un sujeto que se movilizaba en una motocicleta, se le acercó y le disparó a la altura del cuello y huyó del lugar.

Por su parte, Hernández malherido fue auxiliado por residentes del sector que lo trasladaron a la sala de urgencias del hospital Eduardo Arredondo Daza, sede 450 años, donde pese a los esfuerzos de los galenos en turno, pereció debido a la gravedad de la herida.

La inspección técnica a cadáver fue realizada por personal del Laboratorio Móvil de Criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación-CTI- de la Fiscalía.

De igual manera, la Policía Metropolitana de Valledupar, informó que los móviles del homicidio son materia de investigación por parte de personal de la Sijín y Sipol, quienes adelantan labores propias de policía judicial con el fin de esclarecer lo sucedido e identificar y capturar a los responsables.