A raíz del hundimiento parcial de un ferry en Salamina, Magdalena, debido a un vendaval, hecho que generó pánico y tensión entre pasajeros y trabajadores, Corpamag recordó el cumplimiento de la medida preventiva de suspensión de actividades, que ordenó a la empresa Transdiers S A.S, operadora de la embarcación, debido a que no cuenta con el permiso de ocupación de cauce.

La emergencia se presentó el pasado sábado 27 de septiembre, cuando el cruce rutinario del ferry que conecta el municipio de Salamina, Puerto Las Carmelitas, en el departamento del Magdalena, con Puerto Giraldo, en el Atlántico, se vio afectado por un fuerte vendaval que hundió la parte trasera de la embarcación.

Suministrada a EL HERALDO

Al recordar la Resolución 3400 del 22 de agosto de 2025 que impuso la medida preventiva, Corpamag insistió en que “el incumplimiento incrementa los riesgos, tanto ambientales como de seguridad, ya que la operación de obras hidráulicas sin la debida autorización, puede derivar en afectaciones al ecosistema, a los recursos naturales y, como se evidenció en este caso, a la integridad de las personas”.

“Estos sucesos deben estar contemplados en un plan de contingencia, el cual hace parte del permiso que aún no ha sido tramitado por la empresa”, precisa el ente ambiental en un comunicado.

Añade que el propósito de esta medida es garantizar la seguridad de las personas y los bienes que transitan diariamente entre los departamentos del Magdalena y Atlántico, así como prevenir emergencias derivadas de la inestabilidad de la margen derecha del río, una zona altamente vulnerable.

“La Corporación enfatiza que está dispuesta a brindar acompañamiento técnico y apoyo a la comunidad y a las autoridades municipales para identificar alternativas seguras y legales que permitan la adecuada navegación”, puntualiza.