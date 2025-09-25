En el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías Ambulante de Valledupar, se llevan a cabo las audiencias concentradas en contra de 28 presuntos integrantes de los ‘Pachencas’, quienes fueron capturados, en Valledupar, Santa Marta, Fonseca, Maicao, Distracción, Barrancas, Riohacha y Dibulla, en La Guajira, en un operativo de la Dijín de la Policía Nacional, con el apoyo del Ejército Nacional.

Los capturados fueron identificados como Eliud Obeth Conrado Hurtado, Emilio Obed Conrado Almazo, Carlos David Conrado hurtado, Ninfa Josefa Conrado Cantillo, Frank David Fedondo Mendoza,Lizbeth Johanna Otalvares de Lima, Raúl Hernando Almanza Flórez ,Tulio Alejandro Villar Polanco, Yair Enrique Romero Solano, José David García Ibarra, Neider López Berrios, Jon Alex Pérez Villareal, Dorismel Brito Choles, Cristian Rafael Salas Camargo, Wilmer Alfonso Fragoso Candanoza, Vladimir Larrada Palacio Kenyhy Isay Blanco Indaburo, Mairon Jadith Arregoces Rodríguez, Abraham Gabriel Bovea Cohen, Manuel Eusebio Blanco Oliveros, Fernando Sanjuan Lemus,Laureano Coronel Jiménez, Carlós Alberto Pérez Paso, Dovelis Vanesa Fernández Acuña, Luis Angel Mejía Soto, Laris David Rodríguez Freyle, Genys Calixto Guerrero Peña, y Cley Arias Delgado.

Policía Nacional/Cortesía

El proceso es llevado a cabo por la Fiscalía Especializada de Bogotá, por la presunta comisión, de los delitos concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas militares.

La etapa de las audiencias se encuentra en la imputación de cargos, y de acuerdo con fuentes judiciales ya se evacuó el trámite de legalización de captura y allanamiento.

Durante el procedimiento de las capturas se incautaron armas largas y cortas, así como municiones varios calibres, granadas de mano y alucinógenos tipo marihuana y celulares.