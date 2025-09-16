La gobernación de Córdoba en alianza con la Federación Nacional de Cafeteros inició un proceso de formación dirigida a los caficultores del municipio de Tierralta.

El propósito de la formación es fortalecer los conocimientos, mejorar la productividad y garantizar una mejor calidad del café que se produce en esta región de Córdoba.

¡En Córdoba se produce café!



Con el apoyo de @FedeCafeteros brindamos asistencia técnica a productores en Tierralta, familias retornantes que encontraron en el cultivo de café una oportunidad para salir adelante y hoy tienen una marca, Café Sinú, que busca mercado internacional. pic.twitter.com/NlUuRNVFaS — Gobernación de Córdoba (@GobCordoba_) September 13, 2025

Iván Náder, secretario de Desarrollo Económico y Agroindustrial de Córdoba, explicó que la estrategia se desarrollará por fases, lo que permitirá un acompañamiento continuo a las familias campesinas que cultivan café.

Cortesía gobernación de Córdoba.

“Este proceso de formación por etapas es una herramienta clave para que estos caficultores tengan acceso a nuevos conocimientos técnicos. Queremos abrirles más oportunidades de comercialización y que el café cordobés gane reconocimiento a nivel nacional e internacional”, afirmó Náder.

Los beneficiarios destacan el impacto positivo que ha tenido la capacitación en sus comunidades. Rosa Arrieta, caficultora de Tierralta, aseguró que ahora ve con esperanza el futuro de su finca porque “con lo que estamos aprendiendo podemos mejorar la calidad de nuestro café y tener más opciones de venta. Esto significa más ingresos para sostener a nuestras familias”.

Por su parte el caficultor Javier Augusto Rubio, destacó que este proceso ha fortalecido también la organización comunitaria.

