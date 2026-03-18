En el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 33 Junín, de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con el Grupo de Crimen Organizado de la Dijin de la Policía, lograron el hallazgo de una central de comunicaciones y material de guerra e intendencia perteneciente al Cartel del Clan del Golfo.

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Esto condujo además a la captura de cuatro presuntos miembros de la organización armada ilegal, entre ellos una mujer.

La operación se llevó a cabo en la vereda La Gloria del municipio de Tierralta, en Córdoba, y fue posible gracias al riguroso trabajo de inteligencia militar y recolección de información por parte de las tropas.

Entre los elementos hallados hay más de 100 cartuchos de diferentes calibres, una pistola, una escopeta, dos proveedores, un portafusil, ocho tablas de Idioma Operacional de Combate (IOC), 24 radios de comunicaciones, cinco cajas de baterías tipo AA, cuatro teléfonos celulares, una camisa pixelada, un bolso de asalto, entre otros artículos.

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Los capturados serían, según las autoridades, los encargados de custodiar y operar una de las centrales de comunicaciones más relevantes de la subestructura Javier Yepes Cantero, desde donde coordinaban y transmitían información relacionada con las actividades delictivas de la organización.

Asimismo, mediante labores de monitoreo de antenas y la interceptación de señales de comunicación, presuntamente suministraban información estratégica que facilitaba el transporte de grandes cargamentos de sustancias estupefacientes a través de corredores clandestinos en la región cordobesa.

Hostigamiento

Durante la evacuación del personal capturado y del material incautado, la fuerza pública fue hostigada por integrantes del Clan del Golfo, por lo que la autoridad accionó sus armas de dotación de manera legítima, contrarrestando el ataque sin que nadie resultara herido.

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“Con este importante resultado se afectan las capacidades del GAO Cartel del Clan del Golfo, lo que neutraliza las acciones delictivas que sus integrantes pretendan realizar para afectar la seguridad en el departamento de Córdoba, poniendo en riesgo a las comunidades de la región”, reportó el Ejército Nacional en un comunicado.