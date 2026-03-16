Con el propósito de fortalecer la articulación institucional para atender las afectaciones que dejaron las recientes inundaciones en Córdoba, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, sostuvo una mesa de trabajo con congresistas electos del departamento, en la que analizaron los impactos de la emergencia y plantearon acciones conjuntas para impulsar la recuperación del territorio.

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En la mesa de trabajo plantearon la necesidad de impulsar acciones desde el Congreso que permitan incluir recursos para la atención de la emergencia en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, así como garantizar la estructuración de un documento CONPES que permita canalizar inversiones para la recuperación integral de Montería.

El alcalde presentó un panorama detallado de los impactos de la emergencia, señalando que alrededor del 12% del territorio rural de Montería quedó bajo el agua, mientras que 39 barrios de las comunas 1 y 2 resultaron afectados en la zona urbana. En total, cerca de 100.000 personas han sufrido las consecuencias de las inundaciones, con 13.617 viviendas no habitables y 1.123 viviendas destruidas.

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También hay 61 instituciones educativas afectadas, 8 centros de salud de la ESE Vida Sinú impactados, 59 puentes vehiculares comprometidos, así como afectaciones en infraestructura pública y en un acueducto, lo que evidencia la magnitud de la emergencia que atraviesa el municipio.

El mandatario explicó además que la situación tiene un fuerte componente social y económico, especialmente en la margen izquierda de Montería, donde el 83,6% de la población pertenece a los estratos 1 y 2, con economías basadas principalmente en el comercio minorista y los servicios. En este territorio 884 unidades productivas están en riesgo, muchas de ellas funcionando en arriendo, lo que genera una doble presión financiera derivada de la pérdida de inventarios y la obligación de seguir pagando sus locales.

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“Este no es un impacto aislado. Estamos frente a una afectación estructural concentrada territorialmente que puede tener consecuencias profundas en lo social, lo económico y lo humanitario si no actuamos de manera articulada”, explicó el alcalde.

En el encuentro participaron los senadores Edgardo Espitia, David Barguil, Marcos Daniel Pineda y Fabio Amín, así como los representantes a la Cámara Nicolás Barguil, Joche Abdala y Juan David Rangel, quienes atendieron la invitación del mandatario para conocer de primera mano la dimensión de las afectaciones que enfrenta Montería y el departamento de Córdoba, al tiempo que este les agradeció por aceptar la invitación y destacó la importancia de trabajar de manera conjunta por el bienestar del departamento.

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“Los felicito por haber logrado sus objetivos y quiero que sepan que cuentan con un alcalde dispuesto a trabajar de la mano con ustedes por Montería y por Córdoba. Este es un momento que exige unidad, gestión y decisiones que nos permitan ayudar a nuestras comunidades”, expresó Kerguelén García.