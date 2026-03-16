El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, apareció en un video difundido en redes sociales para responder a una serie de rumores que aseguraban falsamente que había fallecido tras los recientes ataques en Medio Oriente.

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La grabación muestra al mandatario en un ambiente informal mientras toma café. Durante el video, el líder israelí hizo comentarios irónicos sobre los rumores, restándoles importancia y dejando claro que se encuentra bien.

“¿Qué me preguntaste? Ah, lo que dicen en las redes, ¿que si estoy muerto? Mira, yo muero por el café. ¿Y sabes qué? También muero por mi pueblo; la forma en que se están comportando es simplemente fantástica”, dijo.

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Además de negar las versiones sobre su muerte, el mandatario también reaccionó a una teoría que se volvió viral en redes sociales. Algunas publicaciones afirmaban que una reciente aparición televisiva del primer ministro había sido generada con inteligencia artificial.

Según esos mensajes, la supuesta evidencia era que Netanyahu parecía tener seis dedos en una mano. Ante ello, el primer ministro levantó ambas manos frente a la cámara para mostrar que tenía diez dedos, haciendo una breve broma sobre el tema.

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“¿Qué me preguntaste? Ah, lo que dicen en las redes, ¿Qué si estoy muerto? Mira, yo muero por el café. ¿Y sabes qué? También muero por mi pueblo; la forma en que se están comportando es simplemente fantástica”, señaló.

En la misma grabación, Benjamín Netanyahu envió un mensaje a los ciudadanos israelíes en medio de la situación de seguridad que atraviesa el país.

El jefe de gobierno pidió a la población mantenerse alerta y seguir las indicaciones emitidas por el Comando del Frente Doméstico de Israel, organismo responsable de orientar a los ciudadanos durante situaciones de emergencia.

אומרים שאני מה? צפו >> pic.twitter.com/ijHPkM3ZHZ — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026

Asimismo, recomendó permanecer cerca de zonas seguras o refugios mientras continúan las operaciones militares.

“Mi mensaje para la gente que sale a la calle a despejarse es este: salgan a tomar aire, pero manténganse siempre cerca de un espacio protegido. Su resistencia es increíble y nos da mucha fuerza a mí, al Gobierno, a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y al Mossad”, indicó.