La embajada de Estados Unidos en Bagdad emitió este sábado un comunicado en el que insta a los ciudadanos estadounidenses en Irak a salir del país lo antes posible por el riesgo de ataques iraníes.

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“Irán y las milicias terroristas afines representan una grave amenaza para la seguridad pública en Irak. Se han registrado ataques contra ciudadanos estadounidenses, intereses estadounidenses e infraestructura crítica”, alerta la web de la embajada el día en que se cumplen dos semanas de ofensiva.

Asegura también que “han atacado hoteles frecuentados por extranjeros y otras instalaciones con vínculos con Estados Unidos en todo Irak”, por lo que “los estadounidenses también corren el riesgo de ser secuestrados”.

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Por este motivo, Estados Unidos “recomienda encarecidamente a los ciudadanos estadounidenses en Irak que revisen su situación de seguridad personal. Para muchos, salir de Irak tan pronto como puedan hacerlo de forma segura es la mejor opción”.

Sin embargo, la embajada contempla la posibilidad de que algunos no quieran o no puedan hacerlo y les pide “mantenerse alerta, pasar desapercibidos y estar preparados para refugiarse en un lugar seguro durante períodos prolongados”, así como “contar con provisiones de alimentos, agua, medicamentos y otros productos esenciales”.

También les solicita que eviten “reunirse en áreas asociadas con Estados Unidos o con grupos de otros ciudadanos estadounidenses” ya que podría ponerlos en riesgo.

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El Gobierno de Estados Unidos se ofrece a prestar ayuda a los ciudadanos que quieran salir de Irak, ya que las vías para las salidas no son sencillas.

El espacio aéreo está cerrado y no hay vuelos comerciales desde allí, pero sí se mantienen abiertas las rutas terrestres hacia Jordania, Kuwait, Arabia Saudita y Turquía, aunque puede haber largas demoras.

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La petición de salida de Irak a ciudadanos estadounidenses es una más de las consecuencias del ataque estadounidense e israelí a Irán que empezó el pasado 28 de febrero y que acabó con la vida del entonces líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí.