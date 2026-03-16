Israel anunció este lunes que sus cazas han comenzado una nueva oleada de ataques “a gran escala” en las ciudades iraníes de Teherán, Shiraz y Tabriz.

Leer también: Israel anuncia que reabrirá el paso de personas por cruce de Rafah con Gaza este miércoles

“Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) acaban de iniciar una oleada de ataques a gran escala contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán, Shiraz y Tabriz”, informó el Ejército israelí mediante un comunicado sin dar más detalles.

En una sesión informativa con periodistas este lunes, el portavoz militar Nadav Shoshani afirmó que, desde el inicio de la ofensiva contra Irán, las fuerzas israelíes han llevado a cabo más de 7.600 ataques en territorio iraní en cerca de 5.000 salidas aéreas de sus cazas.

Según el portavoz, alrededor de 4.700 de esos ataques se centraron específicamente en el programa de misiles iraní y más de 700 objetivos vinculados a sistemas de lanzamiento fueron atacados “en tiempo real”, lo que ha provocado, dijo, una “disminución dramática” del arsenal iraní.

El Ejército también aseguró haber golpeado más de 100 instalaciones de producción de armamento y más de 500 centros de mando y control, además de atacar decenas de objetivos vinculados al programa nuclear iraní, en coordinación con las fuerzas armadas de Estados Unidos.

Israel comenzó a bombardear Irán el 28 de febrero, en una operación conjunta con Estados Unidos que mató a Alí Jameneí y otros miembros del régimen iraní.

Dentro de su ofensiva, está atacando objetivos militares, estratégicos y gubernamentales, con ataques que han dejado al menos 1.230 muertos según el último recuento oficial iraní, sin actualizar desde hace 11 días.

Importante: Irán lanza siete andanadas de misiles a Israel, que dejan daños y un herido moderado

Este domingo, el Ejército israelí dijo que se prepara para una “guerra larga” porque aún tiene miles de objetivos en la diana, al tiempo que negó escasez de interceptores para luchar contra los misiles iraníes, que han causado un total de 12 muertos en Israel.