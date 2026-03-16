Tras dos semanas de intensos bombardeos sobre Líbano, Israel anunció este lunes que ha iniciado una nueva invasión terrestre al país vecino, donde han muerto ya al menos 886 personas.

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Mientras tanto, los países europeos se han mostrado reacios a unirse a la propuesta para asegurar la navegación por el estrecho de Ormuz del presidente estadounidense, Donald Trump, quien criticó la falta de “entusiasmo”.

Estos son los acontecimientos más importantes de este lunes, el día 17 de la guerra:

Israel entra por tierra a Líbano

- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció el inicio de una operación terrestre del Ejército en el sur de Líbano “para eliminar amenazas y proteger a los residentes de Galilea y del norte del país”.

La última intervención terrestre de Israel en Líbano comenzó el 1 de octubre de 2024, y tras el alto al fuego de noviembre nunca se produjo una retirada total del Ejército.

- Al menos 886 personas (36 en las últimas 24 horas) han muerto ya en la ofensiva aérea israelí y 2.141 han resultado heridas.

UE, reacia a intervenir en Ormuz

Los gobiernos europeos UE son reacios a la propuesta de Trump y a ampliar la misión naval comunitaria ‘Apides’ en el Mar Rojo o a enviar barcos a Ormuz:

- La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, dijo, tras la reunión de ministros: “Los ministros han reafirmado hoy que nuestra prioridad es la distensión y la libertad de navegación (...) Esta no es la guerra de Europa”.

- Alemania dice que no participará en la guerra: “Mientras la guerra continúe, no participaremos con medios militares para garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”.

- Italia pide reforzar ‘Aspides’ para proteger el comercio hacia el canal de Suez pero no ampliarla hasta Ormuz: “Estamos dispuestos a reforzar la misión Aspides y la misión Atalanta. Sin embargo, no me parece que sean misiones que puedan ampliarse al estrecho de Ormuz”, afirmó el ministro de Exteriores, Antonio Tajani.

- España rechaza ampliar la misión y pide una desescalada: “La solución puramente militar nunca trae democracia, ni estabilidad, ni prosperidad económica. Esa es la posición que tiene que tener la Unión Europea”, dijo el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

- Grecia asegura que “no existe ninguna posibilidad” de que intervengan en una operación así.

- Austria opta por la diplomacia: “Necesitamos terminar la guerra, encontrar vías diplomáticas para terminarla y encontrar soluciones al problema nuclear”, dijo la ministra de Asuntos Europeos e Internacionales, Beate Meinl-Raisinger.

- Finlandia y Suecia aseguran que EEUU no les ha pedido ayuda, por lo que no se plantean participar en una misión militar en la zona.

- Países Bajos no rechaza pero condiciona: “necesitaríamos primero una reducción de la tensión en la región que también se refleje en sus efectos sobre los Estados socios de la zona”, dijo el primer ministro, Rob Jetten

- Fuera de la UE, Reino Unido se niega a intervenir, aunque busca vías para reabrir Ormuz: “No nos dejaremos arrastrar a la guerra”, dijo el primer ministro Keir Starmer, “quiero que esta guerra termine cuanto antes, porque cuanto más se prolongue, más peligrosa se vuelve la situación y peor es para el coste de vida”.

Trump, decepcionado

Ante la falta de apoyos, Trump critica la falta de “entusiasmo”: “Algunos están muy entusiasmados, otros no, y algunos son países a los que hemos ayudado durante muchos años. Los hemos protegido de fuentes externas terribles y no están tan entusiasmados”, dijo desde la Casa Blanca.

Además, afirmó que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, podría estar muerto: “No lo hemos visto en absoluto. Así que, no sabemos si está muerto o no”.

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Siguen los ataques

Mientras tanto, siguen los ataques entre las dos partes, y con ellos las víctimas y la destrucción de las ciudades.

Por parte de Israel:

- El Ejército aseguró haber destruido un complejo en Teherán utilizado por Irán para desarrollar capacidades de ataque contra satélites, un centro de mando de inteligencia y también el avión usado por el asesinado ayatolá Alí Jameneí.

- Además anunció que sus cazas han comenzado una nueva oleada de ataques “a gran escala” en Teherán, Shiraz y Tabriz.

Por parte de Irán:

- La Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC) dijo haber lanzado una nueva oleada de ataques aéreos contra objetivos en Tel Aviv y el aeropuerto de Ben Gurión en Israel, y contra bases de EE.UU en Emiratos Árabes y Baréin.

- Sobre varias partes de Jerusalén, incluido el entorno del Santo Sepulcro y la Explanada de las Mezquitas, cayeron fragmentos de misiles iraníes interceptados, sin que se hayan reportado muertos ni heridos de gravedad.

- También lanzó ataques esta madrugada que incluyeron proyectiles de racimo, que causaron daños materiales en varias zonas de Israel y una herida leve.

Asfixia económica

La guerra que cumple este lunes 17 días está asfixiando la economía de los iraníes y poniendo contra las cuerdas a numerosos negocios, con los bazares prácticamente vacíos y las ventas al mínimo, algo que sucede días antes del año nuevo persa “época dorada” para los comerciantes.