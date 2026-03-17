En cumplimiento de las instrucciones impartidas por el presidente Gustavo Petro para atender la emergencia climática que ha afectado al departamento de Córdoba, el Gobierno Nacional avanza en la Ciénaga de Corralito, del municipio de Cereté, un proceso que articula la recuperación ambiental del sistema de humedales del Bajo Sinú con la entrega de tierras a comunidades campesinas de la región.

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La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, visitó la zona y acompañó las acciones orientadas a restablecer los flujos naturales del agua en el sistema de humedales del Bajo Sinú.

Dialogó con comunidades campesinas y pescadoras del territorio y recogió información clave sobre la situación de los predios en la zona de la ciénaga, donde construyeron jarillones de manera irregular que interrumpieron el flujo natural del agua entre el río Sinú y la Ciénaga de Corralito, alterando el funcionamiento del ecosistema y aumentando la vulnerabilidad del territorio frente a las inundaciones, por lo que ahora fue desmotada una infraestructura ilegal (jarillón) que interrumpía el flujo natural del agua.

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“Durante la intervención se realizó la apertura del jarillón norte, de aproximadamente 1,2 kilómetros de longitud, mediante cuatro secciones ejecutadas con maquinaria amarilla. Estas aperturas permitieron restablecer de manera efectiva el flujo natural del agua entre el río Sinú y la Ciénaga de Corralito, sin generar afectaciones para las comunidades aledañas y garantizando la recuperación de la funcionalidad ecológica del ecosistema”, reporta Minambiente.

Cortesía Ministerio de Ambiente

Las labores las realizaron sin el uso de explosivos, priorizando una remoción controlada del jarillón que facilita la interconexión hidráulica y ecosistémica entre los humedales del Bajo Sinú.

En articulación con estas acciones, la Agencia Nacional de Tierras avanza en la recuperación y adjudicación de predios a organizaciones campesinas del territorio, como parte del proceso de reforma agraria impulsado por el Gobierno Nacional.

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La ANT ya adjudicó dos bienes rurales de 105,52 y 83,94 hectáreas a las asociaciones campesinas Apacis, Asoparcer y Asopico. Uno de estos predios colinda directamente con la Ciénaga de Corralito y “había permanecido durante años ocupado por estructuras criminales”.

Con la recuperación de estos predios y la restauración del sistema de humedales, las comunidades podrán fortalecer sus medios de vida mediante actividades como la agricultura y la pesca, en un territorio donde el agua y la tierra forman un mismo sistema de vida.