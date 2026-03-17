El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, junto a las directivas del ciclismo del continente americano, dio inicio oficial al Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta 2026, evento deportivo de talla internacional que durante una semana pondrá a la ciudad en los ojos del continente.

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La apertura del certamen la tarde de este lunes 16 de marzo con una rueda de prensa marca el comienzo de una agenda deportiva que reunirá en Montería a delegaciones de 29 países, con la participación de más de 350 ciclistas y la llegada de más de 1.000 visitantes, entre técnicos, directivos y acompañantes.

El mandatario destacó que este campeonato, que vuelve a realizarse en Colombia después de una década, representa una oportunidad para mostrar la capacidad organizativa de la ciudad y dinamizar la economía local.

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“Luego de 10 años el Panamericano de Ciclismo vuelve a Colombia y nos llena de orgullo que Montería sea la sede. Agradecemos a las autoridades del ciclismo continental por confiar en nuestra ciudad. Desde el primer momento le apostamos a este certamen porque sabemos que estos eventos ponen a Montería en la vitrina internacional y generan oportunidades para nuestra gente”, expresó el alcalde.

Igualmente resaltó que, en medio de las dificultades que ha vivido la ciudad por las recientes inundaciones, la realización de este evento también representa un impulso para la reactivación económica.

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Finalmente, el alcalde reafirmó que la llegada del Panamericano de Ciclismo es el resultado de una visión clara de ciudad y de una gestión decidida para traer grandes eventos a Montería.

El evento se desarrollará desde hoy lunes y se extiende hasta el 22 de marzo. Los ciclistas correrán entre los municipios de Montería y Cereté.