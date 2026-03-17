Del 17 al 21 de marzo Valledupar será el escenario de los XXVI Juegos ACCAS Binacionales, organizados por La Sierra International School, en una competencia que reúne a los colegios acreditados del país y miembros miembros de la Association of Colombian-Caribbean American Schools.

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Más de 500 atletas, entrenadores, delegados, provenientes de 15 instituciones, llegaron a la capital del Cesar para competir en Fútbol Masculino, Femenino y Voleibol Femenino, en un encuentro donde el talento, la disciplina y el carácter serán protagonistas.

Además los encuentros deportivos representan a una ciudad que se abre al país, a un colegio que se preparado para este tipo de eventos y una comunidad que se prepara para recibir a otras instituciones educativas.

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Los Juegos Binacionales no solo fortalecen la formación integral de nuestros estudiantes, quienes vivirán días de liderazgo, amistad y sana competencia; también consolidan a Valledupar como un destino capaz de albergar eventos académicos y deportivos de alto nivel.