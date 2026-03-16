En operaciones de la Policía Nacional fue capturado Andrés Fabricio Salazar Moreno, contra quien pesaba una orden de captura y figuraba en el cartel de los más buscado por hurto en Valledupar.

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Este hombre, según las autoridades también era buscado por circular de interpol con más de 100 denuncias en su contra por presuntamente clonar huellas dactilares para acceder a créditos bancarios, además de ser experto en clonación de datos y delincuencia informática.

Policía Nacional /Cortesía

De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, brigadier general Herbert Luguiy Benavídez, la captura contra este hombre de 34 años, se llevó a cabo en el barrio El Ingenio de esta ciudad, donde las patrullas de la estación El Lido realizaban verificaciones de rutina en plena vía pública.

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Asimismo el oficial destacó que el capturado se valía de sus conocimientos informáticos para acceder a herramientas digitales avanzadas para burlar la seguridad de las autoridades y de los bancos.

Su especialidad consistía en copiar huellas dactilares para suplantar identidades y tramitar préstamos bancarios de forma fraudulenta. En su contra existen denuncias de víctimas que perdieron su patrimonio debido a estas maniobras tecnológicas.

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Salazar Moreno enfrenta cargos por concierto para delinquir, hurto por medios informáticos, acceso abusivo a sistemas informáticos y falsedad en documento público.