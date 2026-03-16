Un contundente golpe a quienes se dedican al hurto y sacrificio ilegal de reses en Montería y su Área Metropolitana propinaron unidades de la Policía, Gaula Militar y CTI al aprender a tres sujetos dedicados a dicha actividad y de paso incautarles armas de fuego.

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Uno de los tres aprehendidos es alias Mono Tabaco, presuntamente responsable del delito de abigeato, pues según las autoridades, se dedicaba al hurto de ganado en fincas del departamento en compañía de otras dos personas, y habría participado en varios hurtos en la región. Además, estaría vinculado a un proceso judicial por el delito de concierto para delinquir.

Las detenciones ocurrieron en el corregimiento El Sabanal, zona rural del municipio de Montería, y en zona urbana del municipio de Valencia, en el departamento de Córdoba.

El coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería sostuvo que estas detenciones son el resultado de varios meses de investigación y labores de inteligencia que iniciaron tras una denuncia recibida por una víctima de un caso de hurto de ganado ocurrido en el municipio de San Carlos.

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Durante el procedimiento las autoridades se incautaron de un revólver calibre 38 con 14 cartuchos para el mismo; una pistola calibre 7.65 con 5 cartuchos para la misma y una escopeta calibre 16.