Los planes operativos desplegados por la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería en contra de los agresores sexuales permitieron la captura de tres de ellos.

Se trata de los alias ‘Bacho’, ‘El Águila’ y otro ciudadano de 46 años. Los dos primeros fueron aprehendidos en la ciudad de Montería, mientras que el tercero fue ubicado en el corregimiento Manguelito del municipio de Cereté.

A ‘Bacho’, de 39 años, de acuerdo con el reporte entregado en rueda de prensa de este lunes 16 de marzo por parte del coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería, le atribuyen haber abusado sexualmente de una sobrina menor de edad en hechos ocurridos en la zona urbana de Montería.

La Fiscalía lo procesa por el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo sucesivo.

“Los hechos habrían iniciado en enero del año 2025 en el municipio de Carepa (Antioquia). El hoy capturado, aprovechando su vínculo familiar y la convivencia en la misma residencia, presuntamente venía vulnerando la integridad de su sobrina, una menor de tan solo siete (7) años de edad. La investigación dio un giro determinante en septiembre del 2025, cuando la menor ingresó a un centro asistencial en Montería por una supuesta lesión accidental. Durante su recuperación tras una cirugía reconstructiva, el personal de seguridad del hospital, mediante el sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV), detectó movimientos sospechosos del victimario. Las grabaciones permitieron evidenciar que alias ‘Bacho’, aprovechando los horarios de visita, continuaba realizando actos sexuales contra la menor dentro del centro médico, sin percatarse de que estaba siendo monitoreado por las cámaras de seguridad”.

Con estas pruebas contundentes un juez lo envió a un centro carcelario.

Por su parte a alias ‘El Águila’, capturado en el barrio Rancho Grande, de Montería, lo señalan de abusar sexualmente de su hijastra, hechos que habrían comenzado años atrás (2021), cuando el hoy capturado aprovechaba su vínculo familiar y la convivencia en la misma residencia para agredir sexualmente a la niña que tenía 10 años, momentos en que otros familiares se ausentaban de la casa.

“De acuerdo con la información recolectada, los hechos fueron detectados luego de que la menor, presuntamente víctima de abusos reiterados, resultara en estado de embarazo. Esta circunstancia permitió activar de manera inmediata las rutas de atención integral y dio inicio a una exhaustiva investigación basada en la denuncia de la familia y el relato de la víctima”, dijo la Policía.

Y finalmente, un juez de la República, capturó para que cumpla una condena a un hombre sindicado del delito de acceso carnal violento del que fue víctima una mujer.

“Según las investigaciones, esta persona habría ingresado de manera violenta a una residencia, donde aprovechó que la víctima, una mujer de 46 años de edad se encontraba sola para cometer la agresión”.

La condena es de 12 años de prisión. Además, estaría vinculado a un proceso judicial por el delito de constreñimiento ilegal.