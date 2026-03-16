El comandante de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería, coronel Héctor Ruiz Arias, reportó la aprehensión de cuatro presuntos extorsionistas que además harían parte del Clan del Golfo.

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Se trata de los alias ‘Ever’, ‘Edwin’, ‘El Pekas’ y ‘El Monito’, capturados en los municipios de San Pelayo, Cereté y Ciénaga de Oro, respectivamente.

A ´Ever´, ubicado en San Pelayo, lo procesan por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión debido a que dentro de la subestructura Javier Yepes Cantero desempeñaba funciones como observador criminal y cobrador de extorsiones, actividades ilegales que afectaban directamente a comerciantes, transportadores y contratistas de obras públicas en la zona urbana de los municipios de Montería, Cereté y Ciénaga de Oro.

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Por su parte a ‘Edwin’ y ‘El Pekas’ los detuvieron en la vereda La Ceibita del municipio de Cereté, en desarrollo de diligencias de allanamientos que permitieron además la incautación de un arma de fuego tipo traumática modificada con la que intimidaban a comerciantes para el cobro de las extorsiones.

Las autoridades lograron establecer que el inmueble intervenido era utilizado por integrantes del grupo armado organizado como punto de encuentro para reuniones entre cabecillas y para el recaudo de dinero producto de actividades extorsivas.

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A estos dos ya un juez los envió a prisión.

Y el cuarto detenido es ‘El Monito’, ubicado en Ciénaga de Oro, señalado de integrar la estructura criminal Javier Yepes Cantero.

“Está vinculado en la participación de varios atentados contra establecimientos comerciales, mediante la modalidad de disparos con arma de fuego, con el propósito de intimidar a los propietarios y presionarlos para el pago de extorsiones, afectando los municipios de Ciénaga de Oro, Cereté y Montería”.

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Era prófugo de la justicia tras incumplir una medida de prisión domiciliaria impuesta por una autoridad judicial.