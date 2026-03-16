La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) continúa entregando las ayudas humanitarias de emergencia a las familias que resultaron damnificadas en el departamento de Córdoba por cuenta de los dos frentes fríos que se presentaron en el pasado mes de febrero.

Las más recientes atenciones fueron para 175 familias del municipio de San Bernardo del Viento que recibieron el kit de asistencia humanitaria que contiene alimentos, elementos de cocina, utensilios de aseo, sábanas, hamacas y toldillos, para atender las necesidades básicas de los hogares damnificados.

Cortesía UNGRD

Además en las primeras horas de la mañana de este lunes 16 de marzo llegó a este municipio una tractomula acompañada por el equipo técnico de la UNGRD, para realizar la distribución de las ayudas enviadas por el Ministerio de Igualdad y Equidad.

“Con estas acciones la UNGRD mantiene su presencia en el territorio y continúa brindando acompañamiento y atención a las comunidades afectadas por la emergencia en Córdoba”, informó la Unidad a través de un comunicado.