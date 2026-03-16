A la pena privativa de la libertad de 38 años y 4 meses fue condenado Dairo José Clemente Peñata, alias ‘Julián’, como responsable de una ola de asesinatos selectivos ocurridos en el año 2017 en el departamento de Córdoba.

La sentencia, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Montería (Córdoba), es de segunda instancia y revoca una inicial en la que este había sido absuelto.

Dairo José Clemente Peñata, alias ‘Julián’, es señalado de integrar el Clan del Golfo y su condena es por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado con fines de homicidio.

Además de la privación de la libertad el Tribunal Superior de Justicia de Montería también le impuso el pago de una multa equivalente a 2.700 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos por 20 años.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General de la Nación, “Clemente Peñata hizo parte de una estructura sicarial, a la que se le atribuyen tres crímenes perpetrados entre febrero y mayo de 2017, en Montería. Las víctimas habrían sido señaladas por la organización criminal como objetivos de los ataques”.