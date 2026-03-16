En las últimas horas, gracias a los controles realizados sobre los ejes viales del departamento de La Guajira, uniformados de la División de Control Operativo Riohacha de la Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), incautaron un cargamento de 36.000 cajetillas de cigarrillos de procedencia extranjera, los cuales eran transportados bajo la modalidad de ocultamiento en vehículos y no contaban con los documentos soporte que acreditara su legal ingreso al país.

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Es de anotar, que la mercancía ilegal, estaría avaluada comercialmente en $470 millones de pesos.

Respecto a este importante resultado, el capitán Juan José García Sarria, jefe División de Control Operativo Riohacha, indicó que, “este resultado genera un impacto directo y positivo para el Estado, ya que el impuesto al consumo de cigarrillos constituye una fuente importante de financiación para la salud, el deporte y programas de educación”.

De igual forma, señaló que contribuye al fortalecimiento de la economía formal, a la sostenibilidad de las finanzas públicas y a la reducción de las distorsiones del mercado causadas por el contrabando, garantizando condiciones de competencia leal y la correcta destinación de recursos para programas de inversión y gasto social.

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Finalmente, la Policía Fiscal y Aduanera invita a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad relacionada con la comercialización ilegal de mercancías. Las denuncias pueden realizarse de manera confidencial a través de la Línea Anticontrabando 159, WhatsApp 321 394 2169 y el correo electrónico polfa.anticontrabando@policia.gov.co, garantizando absoluta reserva de la información.