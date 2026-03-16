En las últimas horas se registró un hecho violento bajo la modalidad de sicariato que dejó a una persona gravemente herida en el perímetro urbano del municipio de Maicao, La Guajira.

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Las autoridades revelaron que la víctima de este ataque es Pedro Luis Rivera Martínez, conocido como ‘Checha’.

El atentado se registró en la tarde de este lunes 16 de marzo, sobre la calle 16 entre carreras 22 y 23, jurisdicción del barrio El Carmen.

Según la información preliminar, la víctima se encontraba sentada en el lugar en mención cuando llegaron dos individuos a bordo de una motocicleta de bajo cilindraje. El que hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego y le propinó al menos tres disparos para luego huir junto a su cómplice.

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Por su parte, el baleado fue trasladado hasta un centro asistencial de la municipalidad fronteriza, donde permanece bajo pronóstico reservado.

Una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística del CTI de la Fiscalía llegó al lugar para realizar los actos urgentes e inspección judicial.

Finalmente, la Policía del departamento indicó que los móviles son materia de investigación; las labores las adelantan investigadores del grupo de homicidios de la Sijín y Sipol.