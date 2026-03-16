La Alcaldía Distrital de Riohacha realizó una nueva entrega de ayudas humanitarias a los afectados por el frente frío en el pasado mes de febrero.

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La jornada, que se llevó a cabo en la casa lúdica del barrio Comunitario, fue liderada por el alcalde Genaro Redondo, quien manifestó que seguirán realizando acompañamiento a los afectados.

“Juntos vivimos con los pobladores de los barrios, los efectos que dejaron las recientes lluvias en la ciudad. Los acompañamos durante los días de la emergencia y hoy hacemos entrega de estos kits que seguirán mitigando los impactos de este fenómeno en las zonas más vulnerables”, dijo el mandatario.

Agregó que “a estas y a otras familias también se les beneficiará con obras que a futuro prevendrán estas emergencias”, destacó el alcalde al anunciar una serie de gestiones que viene adelantando para el mejoramiento de vivienda, ante el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Sostenible.

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Los paquetes de ayudas humanitarias fueron gestionados por el mandatario local ante la empresa Ecopetrol, que hizo efectiva la destinación de estas ayudas.

Las ayudas llegan a más de mil personas impactadas con inundaciones, derrumbe de estructuras y pérdidas de enseres, quienes hacen parte del censo distrital.

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La funcionaria de la Alcaldía Distrital de Riohacha, Shirley Iguarán Pimienta, confirmó que además de estas gestiones, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) se encuentra validando los censos realizados en Riohacha para destinar ayudas y recursos para la totalidad de los afectados.

Por su parte, agradecidos con las entregas se mostraron líderes comunales y habitantes de los barrios afectados como La Cosecha. El presidente de la Junta de Acción Comunal de ese barrio destacó que la gente del barrio sigue afectada, por eso “esas ayudas son muy importantes y estamos agradecidos con el alcalde, con Ecopetrol, por este aporte, porque no nos han olvidado”, dijo.

La Alcaldía Distrital, a través de varias sectoriales y las empresas de servicios públicos, sigue avanzando en la búsqueda de soluciones que mitiguen los impactos generados por estos fenómenos climáticos y en el diseño y realización de obras y proyectos para mejorar las condiciones de vida de las comunidades.