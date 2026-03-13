La Aeronáutica Civil de Colombia desarrolló una jornada técnica de verificación de ayudas visuales a la navegación aérea en el Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha, mediante el uso de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS), conocidos como drones.

Dicha actividad, realizada los días 11 y 12 de marzo, constituye un paso fundamental dentro del proceso técnico para la habilitación de operaciones nocturnas en esta terminal aérea, lo que permitirá ampliar las capacidades operativas del aeropuerto, mejorar la conectividad del departamento de La Guajira y fortalecer el desarrollo económico, turístico y social de la región.

Durante la jornada se realizó la verificación técnica de las luces indicadoras de trayectoria de aproximación de precisión (Papi), sistema esencial para orientar a las aeronaves durante la fase final de aterrizaje. Este procedimiento se llevó a cabo mediante drones especializados, lo que permitió obtener mediciones altamente precisas de los parámetros operacionales del sistema y optimizar los tiempos de evaluación.

La actividad se desarrolló en el marco de una articulación interinstitucional entre la Aeronáutica Civil de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional de Colombia, integrando capacidades tecnológicas, experiencia técnica y talento humano para fortalecer la seguridad operacional del sistema aeronáutico del país.

En una primera fase se efectuó el alistamiento y la verificación técnica de las luces Papi mediante sistemas UAS, en coordinación con el equipo especializado de calibración de luces y radioayudas de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que aportó recursos tecnológicos y conocimiento técnico en este tipo de operaciones. Posteriormente, se realizó la validación final en vuelo mediante un helicóptero tipo Bell 212 de la Policía Nacional, lo que permitió confirmar en condiciones reales de aproximación el correcto funcionamiento del sistema y el cumplimiento de los estándares internacionales de seguridad aérea.

La incorporación de tecnología UAS en los procesos de inspección y calibración representa un avance significativo para el sector aeronáutico, al permitir mayor precisión en la recolección de datos técnicos, optimizar los tiempos de evaluación y reducir los costos asociados al uso de aeronaves tripuladas, garantizando además un impacto mínimo en las operaciones aeroportuarias.

Este esfuerzo se consolida gracias a la cooperación estratégica con la Autoridad Aeronáutica de la Aviación de Estado, adscrita a la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la cual proporcionó el soporte tecnológico esencial para la ejecución y desarrollo del proceso de calibración.

Estas acciones consolidan el avance hacia un sistema aeroportuario más seguro, eficiente y sostenible, que contribuye a mejorar la calidad del servicio y ampliar las oportunidades de desarrollo para los habitantes y visitantes del departamento de La Guajira.