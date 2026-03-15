En operación conjunta entre la Fuerza Aérea, Armada Nacional y la Policía, fue incautada más de una tonelada de sustancias ilícitas en el Caribe colombiano.

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Según la información preliminar, se detectó e interceptó una lancha tipo go fast que navegaba a 50 millas náuticas al norte de Santa Marta, pero en zona marítima del departamento de La Guajira.

El alcaloide, que según revelaron las autoridades pertenecería al Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo, provenía de la región del Catatumbo y tenía como destino final Estados Unidos.

Cortesía Armada Nacional

Tras una persecución marítima, fueron capturados tres ciudadanos extranjeros, a quienes pusieron a disposición de la Fiscalía Seccional La Guajira.

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Durante la operación se incautó 1, 2 toneladas de cocaína y 305 kg de marihuana, transportados en 63 bultos, que tienen un valor comercial de más de 50 millones de dólares, afectando de manera directa las rutas del narcotráfico utilizadas por esta estructura criminal para enviar cargamentos ilícitos hacia Norteamérica.

Cortesía Armada Nacional

Finalmente, las autoridades indicaron que seguirán “desarrollando operaciones de interdicción marítima para combatir el narcotráfico y proteger las líneas de comunicación marítima del Caribe colombiano”.

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