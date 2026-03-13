El Consejo de Estado confirmó la validez de la elección de la alcaldesa de La Jagua del Pilar, Ivón Rosana Manjarrez Ustáriz, al ratificar la sentencia que negó las pretensiones de la demanda que buscaba anular su elección para el periodo 2024–2027.

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La decisión se produjo dentro del proceso con radicado 44001-23-40-000-2025-00078-01, interpuesto por Belisario Jiménez Lúquez. Tras revisar las pruebas del caso, el alto tribunal concluyó que no se encontraron irregularidades en el proceso electoral.

Durante el análisis, la Sala examinó los documentos electorales, en particular los formularios E-11 correspondientes a las mesas habilitadas en la cabecera municipal y en el corregimiento El Plan. Según la providencia, aunque los formularios tenían los espacios para registrar autorizaciones de votación (E-12), no se reportó ningún registro que evidenciara irregularidades, lo que desvirtuó los señalamientos presentados en la demanda.

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Por esta razón, la Sección Quinta del Consejo de Estado decidió confirmar la sentencia emitida el 18 de diciembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de La Guajira, que ya había negado las pretensiones del demandante.

Con esta decisión judicial, queda ratificada la elección de Ivón Manjarrez Ustáriz como alcaldesa de La Jagua del Pilar para el periodo 2024-2027, cerrando definitivamente el proceso de impugnación electoral.