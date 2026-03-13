El fútbol volvió a rodar en El Salaito, uno de los escenarios deportivos más emblemáticos de Riohacha, con el acto inaugural liderado por el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, quien realizó la entrega simbólica de este renovado escenario.

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La entrega se oficializó con la firma del acta simbólica de recibimiento por parte del director de deportes del distrito de Riohacha, Heimer Daza, en medio de un encuentro que reunió a deportistas, entrenadores, líderes comunitarios y habitantes del barrio Arriba, sector que durante décadas ha visto en este escenario un punto de encuentro para la formación deportiva y que abre nuevas oportunidades para más de 1.500 jóvenes pertenecientes a 10 escuelas deportivas del distrito.

Con una inversión superior a 6.000 millones de pesos, el estadio El Salaito fue intervenido integralmente para brindar condiciones dignas a los deportistas y a la comunidad. El proyecto inició durante el actual mandato del gobernador Jairo Aguilar Deluque, dando continuidad a un proceso que había sido gestionado previamente desde la administración departamental encabezada por la exgobernadora Diala Wilches.

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Durante el acto inaugural se disputó un partido, protagonizado por equipo de la gobernación y habitantes del barrio que durante años han entrenado y jugado en este escenario, como una manera de reconocer la historia deportiva que se ha construido en este lugar.

La jornada también contó con la presencia de clubes de fútbol del distrito, miembros de la Junta de Acción Comunal del barrio Arriba y numerosos habitantes del sector, quienes acompañaron la reapertura de este espacio que ha sido referente para generaciones de deportistas.

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Entre los invitados especiales estuvieron Arnoldo Iguarán, uno de los máximos referentes del fútbol colombiano, y Mane Díaz, padre del futbolista guajiro Luis Díaz, reconocido por su permanente impulso al deporte y su cercanía con las escuelas formativas del departamento.

La intervención del estadio incluyó grama sintética para la cancha, graderías con cubierta y silletería, camerinos para jugadores y árbitros, baterías sanitarias para el público, iluminación general para todo el escenario, cerramiento perimetral y adecuaciones en zonas externas y peatonales, garantizando mejores condiciones para deportistas y espectadores.