El departamento de Córdoba atraviesa una situación de calamidad pública tras las intensas lluvias registradas en febrero y que han provocado inundaciones en distintos municipios.

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La emergencia ha afectado viviendas, vías y actividades productivas, y ha dejado a miles de familias con dificultades para acceder a servicios básicos como el agua potable.

Ante esta última situación Coca-Cola FEMSA Colombia y Fundación FEMSA, con el proyecto “Ven por Agua Colombia” y en alianza con Aguas de Córdoba, trasladaron su vehículo potabilizador al departamento de Córdoba con el objetivo de apoyar la atención de la emergencia y facilitar el acceso gratuito a agua potable para las comunidades afectadas de municipios como Canalete, beneficiando a casi 10.000 habitantes, entre ellos los del corregimiento de Guineo.

“Creemos que es fundamental actuar cuando las comunidades enfrentan momentos difíciles y con el traslado de nuestro vehículo potabilizador de emergencias a Córdoba buscamos aportar a la atención de esta emergencia. Esta iniciativa refleja nuestro compromiso con el bienestar de las personas y reafirma nuestra convicción de seguir siendo un aliado del país y de sus comunidades, especialmente en contextos de crisis en los que garantizar el acceso a recursos básicos es clave para proteger la salud y la calidad de vida”, aseguró Johana Cerpa, vicepresidenta Legal y de Asuntos Corporativos de Coca-Cola FEMSA Colombia.

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El vehículo potabilizador es una solución móvil diseñada para tratar agua proveniente de distintas fuentes y convertirla en agua segura para el consumo humano, lo que permite atender de manera rápida situaciones en las que el acceso al recurso se ve interrumpido por emergencias naturales o afectaciones en los sistemas de abastecimiento.

La planta móvil opera bajo estrictos estándares sanitarios y permite llevar agua segura a territorios rurales de difícil acceso, muchos de ellos afectados por pobreza, aislamiento o internalimitaciones en el acceso a servicios básicos. Gracias a su despliegue ágil y operación autónoma, se ha consolidado como una solución humanitaria eficiente y replicable para atender emergencias relacionadas con el acceso al agua.