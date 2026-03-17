Montería continúa consolidándose como epicentro del deporte continental. En la antesala del inicio del Campeonato Panamericano de Ciclismo, la campeona olímpica Mariana Pajón fue recibida en la ciudad por la gestora social Diana Sierra Márquez y niños y niñas del Club BMX MTR, quienes le dieron una cálida bienvenida y compartieron con la deportista que ha marcado la historia del ciclismo mundial.

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Durante el encuentro, los jóvenes ciclistas tuvieron la oportunidad de saludar, conversar y tomarse fotografías con la múltiple medallista olímpica, en un momento que se convirtió en una fuente de inspiración para las nuevas generaciones del deporte monteriano.

Por su parte la gestora social Diana Sierra destacó la importancia de que figuras de talla mundial como Mariana Pajón hagan parte de este gran evento deportivo que tiene a Montería en los ojos del continente.

“Para nuestra ciudad es un orgullo recibir a Mariana Pajón, una campeona que representa lo mejor del deporte colombiano y que hoy inspira a miles de niños, niñas y jóvenes. Su presencia en Montería, en el marco del Campeonato Panamericano de Ciclismo, reafirma que estamos a la altura de los grandes eventos internacionales”, expresó el gestora.

La presencia de Mariana Pajón se suma a la llegada de delegaciones de distintos países que participan desde este martes 17 de marzo en el Campeonato Panamericano de Ciclismo, certamen que reúne a más de 350 ciclistas del continente en las categorías juvenil, sub-23 y élite, tanto en la rama masculina como femenina.

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