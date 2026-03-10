En el marco de la emergencia registrada en el departamento de Córdoba por las intensas lluvias e inundaciones ha habido afectaciones en el suministro de agua potable, por lo que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) se ha encargado de llevar el preciado líquido a las zonas que más lo necesitan.

En las últimas horas lo hizo en el municipio de Tierralta, donde con carrotanques llevó 16.000 litros para abastecer a más de 40 comunidades afectadas por las inundaciones.

La operación arrancó con el abastecimiento desde la represa de Urrá y beneficiará a más de 2.403 familias que permanecen en 27 alojamientos temporales del municipio.

La Unidad garantizará el suministro de agua mientras estén activos esos alojamientos temporales.

Entre febrero y lo que va corrido de marzo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo ha atendido a más de 40 mil familias afectadas por las inundaciones en el departamento de Córdoba.