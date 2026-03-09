Con el propósito de avanzar en soluciones estructurales para las familias que habitan en zonas de alto riesgo por inundaciones, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, lideró una reunión de trabajo con la viceministra de Vivienda, Aydeé Marsiglia.

En ese espacio abordaron estrategias para impulsar procesos de reubicación segura a través de esquemas de autogestión de vivienda, y también socializaron una inversión estimada de 27.000 millones de pesos destinada a adelantar las primeras etapas del proceso que permitirán habilitar terrenos, realizar labores de acondicionamiento, relleno y garantizar la disponibilidad de servicios públicos en los predios destinados para las nuevas viviendas.

La administración municipal ha identificado varios lotes estratégicos donde se proyecta el desarrollo de estas soluciones habitacionales. Uno de ellos es en el sector Paz del Norte, donde se contempla la construcción de 400 viviendas de interés prioritario (VIP) en lotes de 5 x 12 metros. A este proyecto se sumarían otros más en lotes del municipio ubicados en Villa Caribe y Minuto de Dios.

El alcalde destacó que este trabajo busca ofrecer una solución definitiva a las comunidades que históricamente han estado expuestas a las crecientes del río y a las inundaciones.

“Estamos trabajando de manera articulada con el Gobierno Nacional y con las empresas de servicios públicos para avanzar en una solución estructural para muchas familias que hoy viven en zonas de riesgo. Nuestro objetivo es garantizarles un lugar seguro donde puedan construir su proyecto de vida con tranquilidad”, expresó el mandatario.

Por su parte la viceministra de Vivienda, Aydeé Marsiglia, resaltó que este tipo de procesos deben estar acompañados de un fuerte componente social que permita que las familias comprendan y participen en la transición hacia los nuevos asentamientos.

“Es indispensable realizar un trabajo social profundo con las comunidades. La reubicación no se trata solo de construir viviendas, sino de acompañar a las familias en todo el proceso, escuchar sus necesidades y garantizar que la transición hacia estos nuevos espacios se haga de manera segura, organizada y con bienestar para todos”, señaló la viceministra.

En el encuentro participaron también los gerentes de las empresas de servicios públicos Afinia, Veolia y Elec, así como el gerente del Banco de Suelos y los secretarios de Infraestructura, Planeación y Hacienda.